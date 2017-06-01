Преимущества

Магазин M-velo.by решил рассказать о том, как можно научить ребенка ездить на двухколесном велосипеде самостоятельно. Надо сказать, что это непростое умение, которое многие, как правило, получают как раз в детстве. Все дети очень активны и подвижны, они интересуются всем новым и интересным, поэтому отказываться от попыток никто не станет. Но в процессе обучения можно столкнуться с трудностями, такими как страх падения, сами падения с синяками и побитыми коленками, непонимание необходимости поддержания равновесия и т.д. Все мы знаем, что результат того стоит, поэтому нужно собрать в кулак все свое терпение и помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее научиться ездить на велосипеде.