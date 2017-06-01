Преимущества

Беговел - это детское транспортное средство, которое сравнительно недавно появилось в нашей жизни. Для многих это очень непривычное и непонятное устройство, на котором теперешние родители никогда не катались в детстве (ведь его не было просто), поэтому знать наверняка, как правильно выбрать беговел для ребенка, не могут. M-velo.by решил написать для всех небольшой обзор про беговелы, а также про особенности их выбора и покупки, чтобы каждый смог найти ответы на свои вопросы, купить достойную и подходящую вещь.
Магазин M-velo.by решил рассказать о том, как можно научить ребенка ездить на двухколесном велосипеде самостоятельно. Надо сказать, что это непростое умение, которое многие, как правило, получают как раз в детстве. Все дети очень активны и подвижны, они интересуются всем новым и интересным, поэтому отказываться от попыток никто не станет. Но в процессе обучения можно столкнуться с трудностями, такими как страх падения, сами падения с синяками и побитыми коленками, непонимание необходимости поддержания равновесия и т.д. Все мы знаем, что результат того стоит, поэтому нужно собрать в кулак все свое терпение и помочь ребенку как можно быстрее и безболезненнее научиться ездить на велосипеде.
Велосипедный сезон в полном разгаре. С каждым годом все больше и больше людей решают пересесть на велосипед для передвижений по городу, ведь это экономично, удобно и быстро. Однако, к сожалению, далеко не все велосипедисты соблюдают правила дорожного движения, которые уже по-настоящему написаны кровью...
Еще не так давно никто и не задумывался, с какой скоростью он едет на велосипеде, сколько за день наматывает километров, сжигает калорий и т.д. Мы просто садились все на довольно однотипные велосипеды и весело разъезжали везде, где нам было необходимо. Тормозили стандартно все с помощью ног и педалей и даже подумать не могли, что можно как-то иначе.